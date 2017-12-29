Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Маррей проиграл выставочный полуфинал против Баутиста-Агута в Абу-Даби

Теннис

Британский теннисист Энди Маррей, который только сегодня заменил серба Новака Джоковича на выставочном турнире в Абу-Даби, проиграл единственный сет полуфинального матча с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом. Маррей уступил сопернику со счётом 2:6.

Джокович, как главная звезда соревнований, должен был начать выступление на турнире с полуфинала. В итоге против удачно стартовавшего Баутиста-Агута неожиданно вышел Маррей. Напомним, что в четвертьфинальном матче Баутиста-Агут взял верх над россиянином Андреем Рублёвым со счётом 7:5, 6:2.

За титул Баутиста-Агут сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР.

Абу-Даби 2018. 1/2 финала
29 декабря 2017 года, пятница. 18:05 МСК
Роберто
Баутиста-Агут
Энди
Маррей
6:2 Rt
Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби, его заменит Маррей
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент