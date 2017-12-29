Монфис и Жазири получили «уайлд-кард» на турнир в Дохе

Французский теннисист Гаэль Монфис, занимающий 46-е место в рейтинге АТР, и 98-я ракетка мира Малек Жазири из Туниса получили «уайлд-кард» на турнир в Дохе, который стартует 30 декабря.

С участия в этих соревнованиях начнут сезон россияне Евгений Донской и Андрей Рублёв. На турнире сыграют также австриец Доминик Тим, испанцы Пабло Карреньо-Буста и Альберт Рамос-Виньолас, действующий победитель — серб Новак Джокович, чех Томаш Бердых и француз Ришар Гаске. Отказался от участия пока лишь француз Жо-Вильфрид Цонга.