Федерер и С. Уильямс признаны лучшими спортсменами 2017 года по версии AIPS

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала результаты голосования за звания лучших спортсменов 2017 года, в котором приняли участие 517 журналистов из 112 стран. Оба титула достались теннисистам.

Лучшим спортсменом года признан швейцарец Роджер Федерер, набравший 19,94% голосов. В 2017 году он выиграл два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. Призёрами голосования стали футболисты Криштиану Роналду (16,94%) и Лионель Месси (11,39%). На пятом месте расположился ещё один теннисист — первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (7,54%).

Лучшей спортсменкой года признана американская теннисистка Серена Уильямс (13,99%), которая в 2017 году выиграла Australian Open, будучи беременной. Второе место в голосовании заняла венгерская пловчиха Катинка Хоссу (13,56%), третье — американская бегунья Эллисон Феликс. На пятой позиции – испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (7,54%).