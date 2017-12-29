Нисикори встретил день рождения, проведя тренировку на корте

Японец Кей Нисикори отметил 28-й день рождения на корте, проводя тренировку. Несмотря на работу с мячом, Нисикори уже снялся с соревнований в Брисбене, которые пройдут на первой неделе нового сезона.



Экс четвёртый номер мирового рейтинг-листа не выходил на корт с августа этого года. Причиной стала травма левого бедра — из-за неё Кей не играл начиная с «Мастерс 1000» в Монреале. Точный срок возвращения Нисикори на корт неизвестен, но на данный момент он снялся только с Брисбена, оставив в силе заявку на турнир в Сиднее и Australian Open.

Видео тренировки Кея доступно в его «твиттере».