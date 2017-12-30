Маррей и Димитров узнали потенциальных соперников на турнире в Брисбене

В Брисбене состоялась жеребьёвка мужского турнира, который пройдёт на харде с 1 по 7 января 2018 года. Лидер посева болгарин Григор Димитров начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с австралийцем Джоном Миллманом (WC), либо с победителем квалификации.

Второй номер посева британец Энди Маррей поспорит за выход в четвертьфинал соревнований с победителем матча Райан Харрисон (США) — Леонардо Майер (Аргентина).

Посмотреть основную сетку турнира в Брисбене полностью можно на «Чемпионате».