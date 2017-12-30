Монова вышла в финал квалификации в Брисбене, Вихлянцева снялась

Россиянка Полина Монова во втором раунде квалификации турнира WТА в Брисбене победила американку Бернарду Перу со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Поединок продолжался 2 часа 33 минуты. 24-летняя теннисистка из России, занимающая 176-е место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 15 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

За выход в основную сетку турнира Монова поспорит с белоруской Александрой Саснович (4).

Лидер посева в квалификации россиянка Наталья Вихлянцева не вышла на матч второго раунда с украинкой Даяной Ястремской.