Стала известна соперница Шараповой по первому кругу турнира в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Шэньчжэне сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску. Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии начнёт соревнования матчем с американкой Николь Гиббз. В случае успеха Симона может сыграть с россиянкой Евгенией Родиной, которая в первом круге встретится с китаянкой Инъин Дуань.

Ещё одна представительница России Екатерина Александрова в первом круге сыграет с победительницей квалификации.

Посмотреть основную сетку соревнований полностью можно на «Чемпионате».