Джокович снялся с турнира в Дохе

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович отказался от участия в турнире в Дохе, который пройдёт на харде с 1 по 7 января 2018 года.

«К сожалению, ситуация с локтем не изменилась по сравнению со вчерашним днём. Я по-прежнему чувствую боль. Поэтому я вынужден сняться с турнира, признанного лучшим в категории АТР-250 в 2017 году. Я прошу прощения у моих болельщиков. У меня связаны замечательные воспоминания с турниром в Дохе, например, финал с Энди в прошлом году.

Мне жаль, но, посовещавшись с медицинской командой, мы решили продолжить лечение локтя», — приводит слова Джоковича его официальный сайт.