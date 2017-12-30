Вихлянцева: в шикарной физической форме прилетела в Австралию и заболела

Россиянка Наталья Вихлянцева объяснила причины отказа от участия в матче второго раунда квалификации турнира в Брисбене, где была посеяна под первым номером.

«Вот прошла самая продуктивная предсезонка, от которой я сдохла, наконец-то в шикарной физической форме прилетела в Австралию и… заболела. Но что нас не убивает, делает нас сильнее», — написала Вихлянцева на своей странице в сети «Инстаграм».

Напомним, что в первом раунде Наталья победила болгарку Викторию Томову, а затем не вышла на матч с украинкой Даяной Ястремской.