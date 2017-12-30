Возняцки сыграет с Бренгл в первом круге турнира в Окленде

Третья ракетка мира датчанка Каролина Возняцки возглавила посев на турнире в Окленде, который пройдёт с 1 по 7 января 2018 года на харде. В первом круге 27-летняя уроженка Оденсе сыграет с американкой Мэдисон Бренгл. Немка Юлия Гёргес (2) начнёт турнир матчем с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

Российские теннисистки ни в основной сетке, ни в квалификации соревнований в Окленде не представлены.

Посмотреть основную сетку турнира в Окленде полностью можно на «Чемпионате». Действующей победительницей турнира является американка Лорен Дэвис.