Тим победил Карреньо-Бусту и стал третьим на турнире в Абу-Даби

Австриец Доминик Тим (3) в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби победил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4.

Напомним, что Пабло в четвертьфинале уступил южноафриканцу Кевину Андерсону, которому Доминик проиграл в полуфинале, но получил шанс сыграть за третье место после отказа британца Энди Маррея.

В финале, который начнётся в 18:00 по московскому времени, встретятся Андерсон и ещё один представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, переигравший в четвертьфинале россиянина Андрея Рублёва.