Ватутин проиграл Башичу в квалификации турнира в Дохе

Россиянин Алексей Ватутин в первом раунде квалификации турнира в Дохе проиграл боснийцу Мирзе Башичу (8) со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 25-летний волгоградец, занимающий 172-е место в рейтинге АТР, не сделал ни одного эйса и допустил одну двойную ошибку, а его оппонент исполнил восемь подач навылет при двух двойных, а также отыграл все девять брейк-пойнтов и выиграл два гейма на подаче Алексея.

За выход в основную сетку соревнований Башич поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.