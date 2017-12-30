Японец Кей Нисикори отказался от участия в турнире в Сиднее, который пройдёт на харде с 7 по 13 января 2018 года.

«К сожалению, Кей Нисикори снялся с турнира в Сиднее. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём встречи в 2019 году», — говорится в сообщении в официальном блоге турнира в сети «Твиттер».

Нисикори снялся с турнира в Брисбене

Ранее Нисикори, не выходивший на корт из-за травмы с турнира в Монреале в августе, снялся с соревнований в Брисбене, где собирался начинать сезон 2018 года. На данный момент он является 22-й ракеткой мира.