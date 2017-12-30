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Федерер и Бенчич победили сборную Японии на Кубке Хопмана

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер уверенно переиграл японца Юити Сугиту со счётом 6:4, 6:3 в рамках матча группового этапа Кубка Хопмана в Перте. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не проиграл ни гейма на своей подаче.

В одиночном женском матче Белинда Бенчич победила Наоми Осаку со счётом 7:5, 6:3. Таким образом, швейцарцы одержали победу в противостоянии. Во втором туре Федерер и Бенчич сыграют с россиянами, а японцы встретятся с американцами.

Кубок Хопмана 2018. Группа В
30 декабря 2017 года, суббота. 12:35 МСК
Юити
Сугита
Роджер
Федерер
4:6 3:6
Кубок Хопмана 2018. Группа В
30 декабря 2017 года, суббота. 14:00 МСК
Наоми
Осака
Белинда
Бенчич
5:7 3:6
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