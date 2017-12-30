Федерер и Бенчич победили сборную Японии на Кубке Хопмана

Швейцарец Роджер Федерер уверенно переиграл японца Юити Сугиту со счётом 6:4, 6:3 в рамках матча группового этапа Кубка Хопмана в Перте. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не проиграл ни гейма на своей подаче.

В одиночном женском матче Белинда Бенчич победила Наоми Осаку со счётом 7:5, 6:3. Таким образом, швейцарцы одержали победу в противостоянии. Во втором туре Федерер и Бенчич сыграют с россиянами, а японцы встретятся с американцами.