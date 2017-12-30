Стала известна сетка турнира в Пуне

Стала известна сетка мужского теннисного турнира в Пуне, который стартует в первый день нового, 2018 года. Первый номер посева получил 6-й номер рейтинга АТР хорват Марин Чилич. Второй ракеткой соревнований стал Кевин Андерсон из ЮАР. Они, как и испанец Роберто Баутиста-Агут (3) и француз Бенуа Пэр (4), начнут соревнования со второго раунда.

Из встреч первого круга отметим противостояние представляющего Казахстан Михаила Кукушкина (7) и Раду Албота из Молдавии, а также встречу голландца Робина Хасе (5) со словенцем Блажем Кавчичем.

Российские теннисисты не принимают участия в этом турнире.