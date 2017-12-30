С. Уильямс уступила Остапенко в первом матче после рождения дочери

Серена Уильямс проиграла Елене Остапенко из Латвии в выставочном матче турнира Mubadala World Tennis Championships в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения ребенка, со счётом 2:6, 6:3, [5:10]. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января 2017 года, после победы на Открытом чемпионате Австралии. 1 сентября 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.