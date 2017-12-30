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Донской стартует на турнире в Дохе матчем с Тимом, Рублёв — с Штебе

Теннис

Стала известна сетка турнира в Дохе, который стартует в первый день нового, 2018 года. В составе участников соревнований двое россиян — Андрей Рублёв и Евгений Донской, который уже в стартовом матче соревнований сыграет с первой ракеткой турнира — Домиником Тимом из Австрии.

Первым соперником Рублёва станет немец Седрик-Марсель Штебе. В случае успешного продвижения по турнирной сетке в четвертьфинале Рублёв может встретиться со вторым сеяным, испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который начнёт турнир встречей с хорватом Борной Чоричем.

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