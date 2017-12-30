С. Уильямс: я волновалась и думала об Олимпии

Американская теннисистка Серена Уильямс во время своего первого после возвращения на корт после рождения дочери матча волновалась и думала о дочери.

«Я немного волновалась, посматривала на свою команду и думала о том, как там Олимпия. Это действительно здорово — вернуться на корт. Я впервые играла в Абу-Даби, а первые матчи всегда невероятно тяжёлые. Но это было здорово, и я рада, что смогла выступить здесь», — приводит слова Серены пресс-служба WTA.

Серена Уильямс, которая не выступала на турнирах WTA с января 2017 года, в Абу-Даби уступила Елене Остапенко из Латвии.