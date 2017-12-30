Остапенко: Серена была моим кумиром, когда я росла. Мне очень нравился её стиль

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко прокомментировала свою победу над Сереной Уильямс в первом матче после возвращения американки на корт.

«Для меня большая честь играть с Сереной в первом матче после её возвращения на корт, и я рада, что мне представилась такая возможность. Она была моим кумиром, когда я росла. Мне очень нравился стиль, в котором она играет, и я думаю, что она очень значимая фигура для женского тенниса.

Я немного волновалась, потому что никогда не играла против неё раньше. Но играя с такой великой чемпионкой, нечего терять и можно просто наслаждаться матчем», — приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.