Осака: благодарю всех, кто болел за нас, когда мы играли против Федерера

Японка Наоми Осака, которая в составе сборной Японии вместе с Юити Сугитой на Кубке Хопмана уступила швейцарской команде, представленной Белиндой Бенчич и Роджером Федерером, прокомментировала своё выступление, отдельно выделив эйс против Федерера.



«Хочу поблагодарить всех, кто болел за нас, несмотря на то что за соперников выступал Федерер. Это должно было быть одно из самых тяжёлых решений в жизни. А свой эйс против Федерера я не забуду никогда», — написала Осака в своём «твиттере».

Встреча завершилась победой сборной Швейцарии со счётом 3-0.