Восемь брейков не помогли Моновой выйти в основную сетку турнира в Брисбене

Россиянка Полина Монова в финале квалификации турнира в Брисбене проиграла белоруске Александре Саснович (4) со счётом 6:3, 5:7, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 8 минут. 24-летняя Монова, занимающая 176-е место в рейтинге WТА, сделала два эйса, 13 двойных ошибок, реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти и проиграла девять геймов на своей подаче.

23-летняя минчанка, которая располагается на 88-й позиции в женской табели о рангах, в первом круге основных соревнований сыграет с француженкой Кристиной Младенович (6).