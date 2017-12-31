Касаткина сыграет с Канепи в первом круге турнира в Брисбене

В Брисбене состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WТА. Соперницей россиянки Дарьи Касаткиной по первому кругу стала эстонка Кайя Канепи (Q).

Украинка Катерина Бондаренко (Q) встретится с американкой Катрин Беллис, белоруска Александра Саснович (Q) скрестит ракетки с француженкой Кристиной Младенович (6), а Дженнифер Брэйди из США (Q) постарается одолеть румынку Сорану Кырстю.

Напомним, что россиянка Полина Монова в финале квалификации проиграла Саснович со счётом 6:3, 5:7, 2:6.