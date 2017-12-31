Блинкова за 48 минут вышла в основную сетку турнира в Шэньчжэне

Россиянка Анна Блинкова (5) в финале квалификации турнира в Шэньчжэне разгромила голландку Лесли Керкхове со счётом 6:2, 6:0. Теннисистки провели на корте всего 48 минут. 19-летняя москвичка, занимающая 138-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки, реализовала брейк-пойнтов из 10 и проиграла один гейм на своей подаче.

Соперницы Блинковой по первому кругу станет известна позднее. Интересно, что не исключена вероятность её матча с соотечественницей Екатериной Александровой.