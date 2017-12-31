Шарапова: встречу Новый год вдали от дома, но я точно там, где должна быть

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова опубликовала поздравление с Новым годом.

«Хорошо, 2017-й. Время для размышления. Ровно год назад я встречала Новый год со своими лучшими друзьями на этой потрясающей береговой линии. Одним из пожеланий, которое я загадала, было сыграть в теннис через 12 месяцев. И вот сейчас я встречаю Новый год, готовясь сыграть на турнире в Китае.

Может быть, я буду вдали от своей семьи и друзей, от дома, от потрясающего новогоднего ужина, без прекрасной береговой линии. Но я точно там, где и должна быть в этот день. Желания сильны, а разум ещё сильнее. С Новым годом!"— написала Мария на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Шараповой.