Сборная Австралии победила канадцев на Кубке Хопмана

Сборная Австралии в первом туре группового этапа Кубка Хопмана победила команду Канады со счётом 2-1. Сначала Дарья Гаврилова уверенно переиграла Эжени Бушар со счётом 6:1, 6:4. Следом Танаси Коккинакис взял верх над Вашеком Поспишилом — 6:4, 3:6, 6:3 и принёс своей команде победу.

В миксте, результат которого уже не мог повлиять на исход матча, Бушар и Поспишил победили со счётом 4:3, 4:3.

3 января канадцы встретятся со сборной Германии, а австралийцы сыграют с теннисистами из Бельгии. Матч Германия — Бельгия пройдёт 1 января 2018 года.