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Сборная Австралии победила канадцев на Кубке Хопмана

Теннис

Сборная Австралии в первом туре группового этапа Кубка Хопмана победила команду Канады со счётом 2-1. Сначала Дарья Гаврилова уверенно переиграла Эжени Бушар со счётом 6:1, 6:4. Следом Танаси Коккинакис взял верх над Вашеком Поспишилом — 6:4, 3:6, 6:3 и принёс своей команде победу.

В миксте, результат которого уже не мог повлиять на исход матча, Бушар и Поспишил победили со счётом 4:3, 4:3.

3 января канадцы встретятся со сборной Германии, а австралийцы сыграют с теннисистами из Бельгии. Матч Германия — Бельгия пройдёт 1 января 2018 года.

Кубок Хопмана 2018. Группа А
31 декабря 2017 года, воскресенье. 05:00 МСК
Дарья
Гаврилова
Эжени
Бушар
6:1 6:4
Кубок Хопмана 2018. Группа А
31 декабря 2017 года, воскресенье. 06:30 МСК
Танаси
Коккинакис
Вашек
Поспишил
6:4 3:6 6:3
Кубок Хопмана 2018. Группа А
31 декабря 2017 года, воскресенье. 09:10 МСК
Дарья
Гаврилова
Танаси
Коккинакис
Эжени
Бушар
Вашек
Поспишил
3:4 3:4
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