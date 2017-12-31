Родина проиграла Инъин в первом круге турнира в Шэньчжэне

Россиянка Евгения Родина не смогла выйти во второй раунд турнира в Шэньчжэне, проиграв китаянке Дуань Инъин в двух партиях — 2:6, 5:7. Во втором сете Родина вела со счётом 5:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Инъин сделала 5 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Родиной 1 подача навылет, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



Следующей соперницей Дуань станет либо румынка Симона Халеп (1), либо американка Николь Гиббз.

Ранее во второй круг в Шэньчжэне вышла белоруска Арина Соболенко, победившая румынку Монику Никулеску со счётом 6:4, 6:4.