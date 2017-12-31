Хьюитт сыграет на турнире в Брисбене в паре с Томпсоном

Экс первая ракетка мира, австралиец Ллейтон Хьюитт выступит на турнире в Брисбене в паре с Джорданом Томпсоном. Их первыми соперника станут действующий чемпион соревнований в одиночном разряде, третья ракетка мира Григор Димитров и Райан Харрисон.



«Я очень рад сыграть в паре с Джорданом. На этом турнире всегда отличная атмосфера, и мы ждём напряжённого матча против Григора и Райана», — приводит слова Хьюитта официальный сайт ATP.



«Здорово, что Ллейтон возвращается. Его победа в Брисбене-2014 в одиночном разряде была одним из самых запоминающихся моментов в истории турнира. Он по-прежнему очень серьёзный соперник для любого теннисиста, и он не утратил своей жажды к победам. Кроме того, он один из главных любимцев австралийских зрителей. Уверен, что на корте будет отличная атмосфера», — сказал директор турнира Кэмерон Пирсон.



Напомним, ранее стало известно, что Хьюитт сыграет на Australian Open в паре с Самуэлем Гротом, для которого этот турнир будет последним в карьере.