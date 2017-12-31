Кузнецов: есть теннисисты, которые ходят по раздевалке без трусов

Российский теннисист Андрей Кузнецов рассказал о том, как ведут себя его товарищи по корту в раздевалке.

«Кто самый общительный? Монфис. Приятный человек, всё время смеется, шутит, на позитиве. И поднимает настроение всем вокруг. Чтоб танцевали в раздевалке, ни от кого не видел. Но есть люди, которые любят ходить по ней в трусах. А иногда и без трусов. Туда прошёлся, потом обратно. Среди испанцев и итальянцев такое распространено.

Сам не знаю, в чём смысл. Я, например, захожу в раздевалку, по дороге беру полотенце. Заворачиваюсь в него и иду в душ. Фелисьяно Лопес делает по-другому: прошёл до шкафчика, разделся, сходил за полотенцем, вернулся, поговорил по телефону, ещё что-то. Может, просто неспешный образ жизни. В Испании многие расслабленные. Фоньини, кстати, похож по поведению. Про них как раз слухи и шутки, что самовлюблённые.

Некоторые немного заносчиво себя ведут. Одно время Кирьос смотрел свысока, никогда со мной не здоровался. Потом сыграли матч, стал нормальным. Теперь всегда подходит, приветствует. Но суперкозлов нет. Наверное, проблема просто в том, что на турнирах слишком много людей. Ты видишь каждый день те же лица и не всегда помнишь, здоровался ли. Хотя Федерер всё равно удивил. Думал, знать не знает, кто я такой. На тот момент только попал в сотню, выиграв три челленджера. Захожу в раздевалку – Роджер. Подходит ко мне: «Привет». Ещё Надаль. После нескольких совместных матчей сам теперь подходит и протягивает руку. Это приятно», — приводит слова Кузнецова Eurosport.