Кузнецов: одно время очень любил Розенбаума и Высоцкого — папа привил

Российский теннисист Андрей Кузнецов рассказал о своих музыкальных пристрастиях.



«Какая музыка мне нравится? Ой, вкусы очень разные. В плейлисте есть русский рэп, песни от Эминема до Киркорова. Одно время очень любил Розенбаума и Высоцкого. Папа привил это.



Помню момент, когда полгода слушал только Высоцкого. Думаю, знаю почти все его известные композиции. Чем зацепил? Смыслом. Не люблю просто танцевальную, где есть ритм, но нет слов. Со словами лучше. Очень нравятся его спортивные и военные песни.



Хожу ли на чьи-то концерты? Это тяжело. Надо же заранее знать, когда буду в Москве. Как с театром. Хочу выбраться, но получилось только пару раз — сначала на комедию, потом на спектакль по книге «Цветы для Элджернона». Прочитал и пошёл. Хорошо, что знал содержание. Если бы нет – вообще ни во что не врубился бы», — приводит слова Кузнецова Eurosport.