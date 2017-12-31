Веснина: пусть ваши любимые команды побеждают и радуют вас в новом году!

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016, победительница трёх турниров «Большого шлема» и третья ракетка мира в парном разряде Елена Веснина поздравила читателей «Чемпионата» с наступающим Новым годом.



«Дорогие читатели «Чемпионат.com»! Я бы хотела поздравить вас с Новым годом! Хочу пожелать вам в новом году как можно больше счастья, радости и просто моментов, которые принесут вам позитива! Чтобы любимые команды и спортсмены побеждали и просто радовали вас. Крепкого вам здоровья и любви!» — сказала Веснина.

Видеопоздравление Елены Весниной можно посмотреть на «Чемпионате».