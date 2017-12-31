Бычкова: достигайте персональных высот, и пусть сбываются ваши планы и мечты!

Недавно завершившая карьеру российская теннисистка Екатерина Бычкова, сейчас являющаяся колумнистом «Чемпионата», поздравила читателей с наступающим Новым годом.



«Спешу поздравить читателей «Чемпионата» с наступающим Новым годом! Хочу пожелать им любви и терпения по отношению к своим спортсменам. Болейте за них, несмотря ни на какие нюансы и сложности. Спортивного вам здоровья! Достигайте персональных высот, будь то фитнес, бег по улице или домашняя гимнастика. Желаю вам в наступающем году, чтобы сбывались ваши планы и мечты. Спортивной удачи, будь вы спортсменом или просто зрителем. Обнимаю вас, целую, ваша Бычкова!» — сказала Екатерина.

Видеопоздравление Екатерины Бычковой можно посмотреть на «Чемпионате».