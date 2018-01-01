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Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бузэрнеску в Шэньчжэне

Теннис

В 9:00 по московскому времени на турнире категории WTA International в Шэньчжэне (Китай) начнётся матч первого круга между россиянкой Марией Шараповой и румынкой Михаэлой Бузэрнеску. До того теннисистки никогда друг с другом не играли.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бузэрнеску в Шэньчжэне.

Во втором круге победительница этого матча сыграет с американкой Элисон Риске, которая победила китаянку Ван Цян (5) со счётом 7:5, 6:0.

Шэньчжэнь 2018. 1-й круг
01 января 2018 года, понедельник. 09:20 МСК
Мария
Шарапова
Михаэла
Бузэрнеску
6:3 6:0
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