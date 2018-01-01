В 9:00 по московскому времени на турнире категории WTA International в Шэньчжэне (Китай) начнётся матч первого круга между россиянкой Марией Шараповой и румынкой Михаэлой Бузэрнеску. До того теннисистки никогда друг с другом не играли.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бузэрнеску в Шэньчжэне.



Во втором круге победительница этого матча сыграет с американкой Элисон Риске, которая победила китаянку Ван Цян (5) со счётом 7:5, 6:0.