Александрова поборется с Бегу за выход в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне с призовым фондом $ 750 тыс., обыграв швейцарку Стефани Фёгель (Q) в двух сетах — 6:2, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Александрова совершила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Фёгель 1 подача навылет и 2 двойные ошибки, из 8 брейк-пойнтов она реализовала только 1.



В следующем круге 23-летней россиянке предстоит встретиться с румынкой Ириной Бегу (4).