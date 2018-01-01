Шарапова начала 2018 год с победы над Бузэрнеску в Китае

Россиянка Мария Шарапова обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску в матче первого круга турнира категории WTA International в Шэньчжэне (Китай). Для победы 30-летней спортсменке понадобилось два сета — 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Россиянка уступала с брейком — 2:3, но затем выиграла 10 геймов подряд. За матч Шарапова сделала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. У Бузэрнеску — 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге Шарапова сыграет с американкой Элисон Риске, которая победила китаянку Ван Цян (5) со счётом 7:5, 6:0.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бузэрнеску в Шэньчжэне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» WTA.