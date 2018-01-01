Шарапова проведёт матч с Риске в Шэньчжэне 2 января третьим запуском

Стало известно расписание турнира категории WTA International в Шэньчжэне (Китай) на 2 января. Россиянка Мария Шарапова сыграет с американкой Элисон Риске третьим запуском на центральном корте. Поединок начнётся не раньше 14:00 по местному времени (9:00 мск).

Перед Шараповой на главной арене соревнований свои матчи проведут китаянка Чжан Шуай (3) с Зариной Дияс из Казахстана и латвийка Елена Остапенко (2) с чешкой Кристиной Плишковой. Завершит программу дня на центральном корте поединок венгерки Тими Бабош с полькой Магдой Линетт.