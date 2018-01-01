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Штебе снялся с турнира в Дохе, проиграв Рублёву первый сет

Теннис

Россиянин Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), победив немца Седрик-Марселя Штебе. Андрей взял первую партию со счётом 6:1, после чего Седрик-Марсель отказался от продолжения игры.

Теннисисты провели на корте 32 минуты. Рублёв выполнил 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Штебе 1 двойная и 1 упущенный брейк-пойнт. Эйсов у немца не было.

Следующим соперником Андрея станет либо испанец Фернандо Вердаско (7), либо израильтянин Дуди Села.

Доха 2018. 1-й круг
01 января 2018 года, понедельник. 15:40 МСК
Седрик-Марсель
Штебе
Андрей
Рублёв
1:6 Rt
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