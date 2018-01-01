Штебе снялся с турнира в Дохе, проиграв Рублёву первый сет

Россиянин Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар), победив немца Седрик-Марселя Штебе. Андрей взял первую партию со счётом 6:1, после чего Седрик-Марсель отказался от продолжения игры.



Теннисисты провели на корте 32 минуты. Рублёв выполнил 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Штебе 1 двойная и 1 упущенный брейк-пойнт. Эйсов у немца не было.



Следующим соперником Андрея станет либо испанец Фернандо Вердаско (7), либо израильтянин Дуди Села.