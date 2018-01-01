Донской уступил Тиму на старте турнира в Катаре

Россиянин Евгений Донской проиграл австрийцу Доминику Тиму (1) в матче первого круга теннисного турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар) — 6:7 (3:7), 3:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Тим 13 раз подавал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Донского 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



В следующем круге австриец встретится либо с Аляжем Бедене (Великобритания), либо с Малеком Жазири (Тунис, WC). Матч состоится 3 января.