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Донской уступил Тиму на старте турнира в Катаре

Теннис

Россиянин Евгений Донской проиграл австрийцу Доминику Тиму (1) в матче первого круга теннисного турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар) — 6:7 (3:7), 3:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Тим 13 раз подавал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Донского 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге австриец встретится либо с Аляжем Бедене (Великобритания), либо с Малеком Жазири (Тунис, WC). Матч состоится 3 января.

Доха 2018. 1-й круг
01 января 2018 года, понедельник. 17:40 МСК
Доминик
Тим
Евгений
Донской
7:6 6:3
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