8 россиянок входят в топ-100 чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 1 января первую строчку занимает швейцарка Белинда Бенчич. Лучшая из россиянок, Виталия Дьяченко, располагается на 22-й позиции. Всего в топ-100 входят 8 представительниц России.

Чемпионская гонка WTA. 1 января

1 (1). Белинда Бенчич (Швейцария) — 470.

2 (2). Чжан Шуай (Китай) — 300.

3 (3). Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 213.

4 (4). Айла Томлянович (Хорватия) — 189.

5 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 175.

6 (6). Моника Никулеску (Румыния) — 160.

7 (7). Кэрол Чжао (Китай) — 156.

8 (8). Тамара Зиданшек (Словения) — 146.

9 (9). Далила Якупович (Словения) — 136.

10 (10). Джан Су Джон (Южная Корея) — 135.

…

22 (22). Виталия Дьяченко (Россия) — 80…

40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 57.

40 (39). Марта Пайгина (Россия) — 57…

62 (58). Евгения Родина (Россия) — 45…

70 (72). Ольга Дорошина (Россия) — 43...

75 (71). Анна Блинкова (Россия) — 38.

75 (96). Полина Монова (Россия) — 38...

91 (86). Амина Аншба (Россия) — 31.