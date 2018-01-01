Шарапова: приятно одержать победу в первый день года. Это было моей целью

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Шэньчжэне над румынкой Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:0 и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Элисон Риске.

«Поразительно, что на матче первого круга на стадионе был аншлаг. Я впервые выступаю здесь, поэтому не знала, чего ожидать. С каждым матчем мне будет всё сложнее. Как участница соревнований и человек, старающийся быть реалистом, я могу думать лишь о предстоящем поединке.

Приятно одержать победу в первый день года. Это было моей целью. Моя соперница провела немало матчей в последние несколько месяцев. Она играла здорово. Я смогла сделать несколько брейков и в целом рада, что прошла дальше.

Элисон Риске победила любимицу местных болельщиков, поэтому я понимаю, что мне будет нелегко. Но я хочу продолжать играть всё лучше и прибавлять вне зависимости от того, кто мне противостоит», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.