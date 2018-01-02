Хьюитт и Томпсон проиграли Димитрову и Харрисону на турнире в Брисбене

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса, бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт, завершивший карьеру в 2016 году и принявший решение сыграть в паре с Джорданом Томпсоном на турнире в Брисбене, не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований. Хьюитт и Томпсон проиграли болгарину Григору Димитрову и американцу Райану Харрисону со счётом 3:6, 6:1, [5:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

Ранее Хьюитт ринял решение сыграть в паре с Самуэлем Гротом на Открытом чемпионате Австралии.