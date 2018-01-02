Севастова: в матче с Кырстей я допустила не так много ошибок

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала свою победу над румынкой Сораной Кырстей во втором круге турнира в Брисбене со счётом 6:2, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с сербкой Александрой Крунич.

«Пожалуй, в начале матча я подавала не так здорово, как в игре со Стосур, но затем нашла свой ритм. На приёме я действовала хорошо. В целом я провела матч уверенно. Я знала, как Сорана будет играть. Я проиграла ей в Майами, и это было обидное поражение. Сегодня я действовала стабильно, допустила не так много ошибок. Это было очень важно, так как она может легко пробивать навылет.

Два года назад мы с Крунич играли в первом круге турнира в Стамбуле, и я победила 6:0, 6:0. Затем, неделю спустя, мы встретились в Рабате, и я проиграла 1:6, 2:6. Это всё, что вам нужно знать об истории наших встреч. Надеюсь, в этот раз матч будет получше», — цитирует Севастову официальный сайт тура.