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Кр. Плишкова: во втором сете я занервничала, но мне помогла подача

Теннис

Чешская теннисистка Кристина Плишкова прокомментировала свою победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в первом круге турнира в Шэньчжэне со счётом 6:1, 6:4.

«Во втором сете я стала немного нервничать, но моя подача сегодня работала отлично. Это очень помогло мне, особенно в первой партии. Здесь очень быстрое покрытие, так что нам обеим было нелегко. Розыгрыш выигрывала та, что играла быстро.

Моя цель, как и в прошлом году, — войти в топ-20. Надеюсь, в этот раз получится, — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Кристина занимает 61-ю строчку.

Остапенко уступила Кр. Плишковой в первом круге турнира в Шэньчжэне
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