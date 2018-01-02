Кр. Плишкова: во втором сете я занервничала, но мне помогла подача

Чешская теннисистка Кристина Плишкова прокомментировала свою победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в первом круге турнира в Шэньчжэне со счётом 6:1, 6:4.

«Во втором сете я стала немного нервничать, но моя подача сегодня работала отлично. Это очень помогло мне, особенно в первой партии. Здесь очень быстрое покрытие, так что нам обеим было нелегко. Розыгрыш выигрывала та, что играла быстро.

Моя цель, как и в прошлом году, — войти в топ-20. Надеюсь, в этот раз получится, — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Кристина занимает 61-ю строчку.