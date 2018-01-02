Шарапова в трёх сетах победила Риске во втором круге турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в трёх партиях обыграв американку Элисон Риске со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» 11 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету Риске 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Шарапова поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Риске в Шэньчжэне.