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Шарапова в трёх сетах победила Риске во втором круге турнира в Шэньчжэне

Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в трёх партиях обыграв американку Элисон Риске со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» 11 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету Риске 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Шарапова поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Риске в Шэньчжэне.

Шэньчжэнь 2018. 2-й круг
02 января 2018 года, вторник. 10:25 МСК
Элисон
Риске
Мария
Шарапова
6:4 3:6 2:6
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