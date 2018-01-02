Шарапова: была бы рада лёгкой победе над Риске, но такие игры тоже нужны

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировал победу над американкой Элисон Риске (4:6, 6:3, 6:2) во втором круге турнира в Шэньчжэне.



«Рада, что провела такой матч. Было бы здорово одержать лёгкую и быструю победу, но подобные игры тоже нужны, особенно с учётом того, насколько коротка подготовка к Открытому чемпионату Австралии. Соперница показала прекрасный теннис, и я уже сказала ей, что наш матч получился великолепным. Мне удалось одержать победу, так что двигаюсь дальше», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.