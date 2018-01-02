Конта одолела Томлянович во втором круге турнира в Брисбене

Британская теннисистка Йоханна Конта (5) пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене, в трёх партиях одолев представительницу Хорватии Айлу Томлянович (WC) со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Йоханна 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Конта поспорит с победительницей противостояния Ана Конюх (Хорватия) — Элина Свитолина (Украина, 3).