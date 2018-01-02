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Бабош отдала всего три гейма Линетт во втором круге турнира в Шэньчжэне

Теннис

Венгерская теннисистка Тимя Бабош (8) вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Тимя трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Бабош поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 4) — Екатерина Александрова (Россия).

Шэньчжэнь 2018. 2-й круг
02 января 2018 года, вторник. 13:05 МСК
Магда
Линетт
Тимя
Бабош
2:6 1:6
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