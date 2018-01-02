Павлюченкова проиграла Бенчич в матче Кубка Хопмана Россия — Швейцария

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трёх сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич в матче группового этапа Кубка Хопмана в Перте со счётом 1:6, 6:3, 3:6. Поединок продолжался 1 час 59 минут. Анастасия 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Ранее Карен Хачанов уступил Роджеру Федереру со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

Кубок Хопмана. Перт. Группа B

Швейцария — Россия — 2-0.

Сборная России потерпела второе поражение на турнире, швейцарцы одержали вторую победу. 4 января россияне встретятся с японцами, а команда Швейцарии сразится со сборной США.