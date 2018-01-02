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Первым соперником Димитрова на турнире в Брисбене будет Миллман

Теннис

Австралийский теннисист Джон Миллман (WC) вышел во второй круг турнира в Брисбене, в двух партиях обыграв представителя Канады Петера Полански (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Джон 8 раз подал навылет и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене Миллман поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым, посеянным под первым номером.

Брисбен (м) 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 13:30 МСК
Петер
Полански
Джон
Миллман
6:7
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