Первым соперником Димитрова на турнире в Брисбене будет Миллман

Австралийский теннисист Джон Миллман (WC) вышел во второй круг турнира в Брисбене, в двух партиях обыграв представителя Канады Петера Полански (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Джон 8 раз подал навылет и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене Миллман поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым, посеянным под первым номером.