Хасе обыграл Кавчича на старте турнира в Пуне

Голландец Робин Хасе (5) вышел во второй круг турнира в Пуне, обыграв словенца Блажа Кавчича со счётом 7:6 (8:6), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа. Робин 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Хасе поспорит с чилийцем Николасом Джарри.

Пуна. Мужчины. Первый круг

Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Сумит Нагал (Индия, Q) — 6:3, 6:3.

Ласло Джере (Сербия) — Мариуш Копил (Румыния) — 5:7, 6:4, 7:5.