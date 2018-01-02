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Хасе обыграл Кавчича на старте турнира в Пуне

Теннис

Голландец Робин Хасе (5) вышел во второй круг турнира в Пуне, обыграв словенца Блажа Кавчича со счётом 7:6 (8:6), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа. Робин 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Хасе поспорит с чилийцем Николасом Джарри.

Пуна. Мужчины. Первый круг
Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Сумит Нагал (Индия, Q) — 6:3, 6:3.
Ласло Джере (Сербия) — Мариуш Копил (Румыния) — 5:7, 6:4, 7:5.

Пуна 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Робин
Хасе
Блаж
Кавчич
7:6 7:5
Пуна 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 12:40 МСК
Сумит
Нагал
Илья
Ивашко
3:6 3:6
Пуна 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 14:00 МСК
Ласло
Джере
Мариуш
Копил
5:7 6:4 7:5
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