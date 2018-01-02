Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Бхамбри вышел во второй круг турнира в Пуне

Теннис

Индийский теннисист Юки Бхамбри вышел во второй круг турнира в Пуне, в двух партиях обыграв своего соотечественника Арджуна Кадхе (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Бхамбри дважды подал навылет и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пуне Бхамбри поспорит с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером, посеянным под восьмым номером. Турнир завершится 7 января.

Пуна 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 16:00 МСК
Юки
Бхамбри
Арджун
Кадхе
6:3 6:4
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент