Индийский теннисист Юки Бхамбри вышел во второй круг турнира в Пуне, в двух партиях обыграв своего соотечественника Арджуна Кадхе (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Бхамбри дважды подал навылет и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пуне Бхамбри поспорит с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером, посеянным под восьмым номером. Турнир завершится 7 января.

